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Ефремов Салих

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

Мать

1931 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: Ефремов ?

Мать: (Гизатуллина) Фаима

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
11.10.1980

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1984
Причина смерти: в 27 лет

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