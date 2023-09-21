Ефремов Салих
Место рожденияНе указано
Дата рождения1957
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец: Ефремов ?
Мать: (Гизатуллина) Фаима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
11.10.1980
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1984
Причина смерти: в 27 лет