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(Гизатуллина) Фаима

Место рождения

Бакрче, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1931

Дата смерти

Около ?.07.2016

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Гизатуллин Сафиулла

Мать: Гизатуллина Хэтфикамал

Бакрче, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагиз

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ефремов Наиль

Отец ребёнка: Ефремов ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов ?

Рождение ребёнка
1957

Сын: Ефремов Салих

Отец ребёнка: Ефремов ?

Смерть
Около ?.07.2016

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