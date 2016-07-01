(Гизатуллина) Фаима
Место рождения
Дата рождения1931
Дата смертиОколо ?.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Гизатуллин Сафиулла
Мать: Гизатуллина Хэтфикамал
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вагиз
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ефремов Наиль
Отец ребёнка: Ефремов ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов ?
Рождение ребёнка
1957
Сын: Ефремов Салих
Отец ребёнка: Ефремов ?
Смерть
Около ?.07.2016