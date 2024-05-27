Лугинина (Мезенова) Епистимия Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лугинина (Мезенова) Епистимия Константинова

Место рождения

Черемисская

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

AB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лугинин Павел Егоров/ Георгиев

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Филинкова (Лугинина) Наталья Павлова

Отец ребёнка: Лугинин Павел Егоров/ Георгиев

Кабанское, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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