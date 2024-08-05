(Ефимова) Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1923
Дочь: (Ефимова) Александра Давидовна
Отец ребёнка: Ефимов Давид Ефимович
Рождение ребёнка
01.01.1930
Рождение ребёнка
01.01.1937
Рождение ребёнка
01.10.1941