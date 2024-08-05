(Ефимова) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ефимова) Мария Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: (Ефимова) Александра Давидовна

Отец ребёнка: Ефимов Давид Ефимович

Рождение ребёнка
01.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Давид Ефимович

Рождение ребёнка
01.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Давид Ефимович

Рождение ребёнка
01.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефимов Давид Ефимович

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