Ефимов Давид Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимов Давид Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1900

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

1923 г.р.
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Добавил:

ИС
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Место
Комментарий
Рождение
01.01.1900

Отец: Леонтьев Ефим Леонтьевич

Мать: (Константинова) Прасковья Константиновна

Рождение ребёнка
01.01.1923

Дочь: (Ефимова) Александра Давидовна

Мать ребёнка: (Ефимова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ефимова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ефимова) Мария Михайловна

Рождение ребёнка
01.10.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Ефимова) Мария Михайловна

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