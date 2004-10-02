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Дейнега Сергей Иванович

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Место рождения

Волынская губерния, деревня Коростовая

Дата рождения

04.06.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1861

Отец: Дейнега (щекалюк) Иван Прокопович

Мать: Екатерина Васильевна

Волынская губерния, деревня Коростовая
Рождение ребёнка
30.11.1894

Сын: Дейнега Андрей

Мать ребёнка: Дейнега (дмитрищук) Екатерина Павловна

Плиска, Кременецкий уезд
Рождение ребёнка
09.01.1897

Сын: Дейнега Стратон

Мать ребёнка: Дейнега (дмитрищук) Екатерина Павловна

Плиска, Кременецкий уезд
Рождение ребёнка
16.12.1899

Сын: Дейнега Степан

Мать ребёнка: Дейнега (дмитрищук) Екатерина Павловна

Плиска, Кременецкий уезд
Рождение ребёнка
23.03.1903

Сын: Дейнега Яков

Мать ребёнка: Дейнега (дмитрищук) Екатерина Павловна

Плиска, Кременецкий уезд
Рождение ребёнка
16.03.1916

Сын: Дейнега Яков

Мать ребёнка: Дейнега (дмитрищук) Екатерина Павловна

Смерть
Неизвестно
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