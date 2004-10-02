Дейнега Сергей Иванович
Место рожденияВолынская губерния, деревня Коростовая
Дата рождения04.06.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1861
Волынская губерния, деревня Коростовая
Рождение ребёнка
30.11.1894
Сын: Дейнега Андрей
Мать ребёнка: Дейнега (дмитрищук) Екатерина Павловна
Плиска, Кременецкий уезд
Рождение ребёнка
09.01.1897
Сын: Дейнега Стратон
Мать ребёнка: Дейнега (дмитрищук) Екатерина Павловна
Плиска, Кременецкий уезд
Рождение ребёнка
16.12.1899
Сын: Дейнега Степан
Мать ребёнка: Дейнега (дмитрищук) Екатерина Павловна
Плиска, Кременецкий уезд
Рождение ребёнка
23.03.1903
Сын: Дейнега Яков
Мать ребёнка: Дейнега (дмитрищук) Екатерина Павловна
Плиска, Кременецкий уезд
Рождение ребёнка
16.03.1916
Сын: Дейнега Яков
Мать ребёнка: Дейнега (дмитрищук) Екатерина Павловна
Смерть
Неизвестно