Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1861

Сын: Дейнега Сергей Иванович

Отец ребёнка: Дейнега (щекалюк) Иван Прокопович

Волынская губерния, деревня Коростовая
Рождение ребёнка
30.11.1894

Сын: Дейнега Андрей

Отец ребёнка: Дейнега (щекалюк) Иван Прокопович

Плиска, Кременецкий уезд
Рождение ребёнка
09.01.1897

Сын: Дейнега Стратон

Отец ребёнка: Дейнега (щекалюк) Иван Прокопович

Плиска
Смерть
Неизвестно
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