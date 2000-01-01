Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1861
Отец ребёнка: Дейнега (щекалюк) Иван Прокопович
Волынская губерния, деревня Коростовая
Рождение ребёнка
30.11.1894
Сын: Дейнега Андрей
Отец ребёнка: Дейнега (щекалюк) Иван Прокопович
Плиска, Кременецкий уезд
Рождение ребёнка
09.01.1897
Сын: Дейнега Стратон
Отец ребёнка: Дейнега (щекалюк) Иван Прокопович
Плиска
Смерть
Неизвестно