Дейнега (Щекалюк) Иван Прокопович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.06.1861
Мать ребёнка: Екатерина Васильевна
Волынская губерния, деревня Коростовая
Рождение ребёнка
30.11.1894
Сын: Дейнега Андрей
Мать ребёнка: Екатерина Васильевна
Плиска, Кременецкий уезд
Рождение ребёнка
09.01.1897
Сын: Дейнега Стратон
Мать ребёнка: Екатерина Васильевна
Плиска
Смерть
Неизвестно