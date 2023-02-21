Дейнега (Щекалюк) Иван Прокопович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дейнега (Щекалюк) Иван Прокопович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.06.1861

Сын: Дейнега Сергей Иванович

Мать ребёнка: Екатерина Васильевна

Волынская губерния, деревня Коростовая
Рождение ребёнка
30.11.1894

Сын: Дейнега Андрей

Мать ребёнка: Екатерина Васильевна

Плиска, Кременецкий уезд
Рождение ребёнка
09.01.1897

Сын: Дейнега Стратон

Мать ребёнка: Екатерина Васильевна

Плиска
Смерть
Неизвестно
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