Русавская Ефросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русавская Ефросиния

Место рождения

Ивашков, Одеська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
До 1770

Сын: Русавский Василий Гавриилович

Отец ребёнка: Русавский Гавриил

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боднарь Евфросиния Гаврииловна

Отец ребёнка: Русавский Гавриил

Ивашков, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козак Мария Гаврииловна

Отец ребёнка: Русавский Гавриил

Ивашков, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Русавский Гавриил

Ивашков, Одеська область
Смерть
Неизвестно
Ивашков, Одеська область
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