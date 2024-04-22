Русавская Ефросиния
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1770
Сын: Русавский Василий Гавриилович
Отец ребёнка: Русавский Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боднарь Евфросиния Гаврииловна
Отец ребёнка: Русавский Гавриил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козак Мария Гаврииловна
Отец ребёнка: Русавский Гавриил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Русавский Гавриил
Смерть
Неизвестно