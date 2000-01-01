Яворовская (Яворовская?) Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яворовская (Яворовская?) Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Яворовский Иван Францевич

Отец ребёнка: Яворовский Франц

Боровская волость Ишимской округи Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яворовский Франц

Смерть
Неизвестно
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