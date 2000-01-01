Яворовская (Яворовская?) Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Яворовский Иван Францевич
Отец ребёнка: Яворовский Франц
Боровская волость Ишимской округи Тобольской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яворовский Франц
Смерть
Неизвестно