Яворовский Иван Францевич
Место рожденияБоровская волость Ишимской округи Тобольской губернии
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Яворовский Франц
Мать: Яворовская Елизавета
Боровская волость Ишимской округи Тобольской губернии
Бракосочетание
06.08.1881
Жена: Яворовская Анна Осиповна
Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
Неизвестно