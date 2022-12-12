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Яворовский Иван Францевич

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Место рождения

Боровская волость Ишимской округи Тобольской губернии

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Яворовский Франц

Мать: Яворовская Елизавета

Боровская волость Ишимской округи Тобольской губернии
Бракосочетание
06.08.1881

Жена: Яворовская Анна Осиповна

Тобольск, город Тобольск, Тюменская область
Смерть
Неизвестно
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