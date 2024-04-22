Иван Алексеев
Место рождения
Дата рождения1760 ст.
Дата смерти1832 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.
Отец: Алексей Данилов
Мать: Ксения Борисова
Бракосочетание
До 1782 ст.
Рождение ребёнка
1786 ст.
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Федора Савельева-Васильева
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Федора Савельева-Васильева
Место жительства
С 1794 ст.
Смерть
1832 ст.