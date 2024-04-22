Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Алексеев

Иван Алексеев

Место рождения

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1760 ст.

Дата смерти

1832 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760 ст.

Отец: Алексей Данилов

Мать: Ксения Борисова

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
До 1782 ст.

Жена: Федора Савельева-Васильева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1786 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Федора Савельева-Васильева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Федора Савельева-Васильева

Чертково, Селивановский муниципальный район, Владимирская область
Место жительства
С 1794 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1832 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close