Bolderoff Болдырев Boldroff Larin Ларион Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Bolderoff Болдырев Boldroff Larin Ларион Евдокимович

Место рождения

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии

Дата рождения

1835

Дата смерти

Около 1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Bolderoff Болдырев Евдоким Матвеев

Мать: Болдырева Прасковья Аверьянова

Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 18 лет живет с родителями и братьями Сафоном 22 лет, Андреем 15 лет и Даниилом 13 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Рождение ребёнка
1859

Сын: Bolderoff Болдырев Фома Ларионович

Мать ребёнка: Болдырева Марина

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Авдотья Ларионовна

Мать ребёнка: Болдырева Марина

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Жив здоров и живет с семьей и отцом и матерью.
Рождение ребёнка
01.01.1872

Дочь: Alice-Pearl Larinov

Мать ребёнка: Болдырева Марина

Россия
Рождение ребёнка
1872

Сын: Bolderoff Болдырев Федот Ларионович

Мать ребёнка: Болдырева Марина

Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В камеральной описи 1873 году уже не упоминается, видимо в 1973 году уже был мертв, его дети Фом 14 лет и Федот 1 год жили с дедом.
Смерть
Около 1873
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
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