Bolderoff Болдырев Boldroff Larin Ларион Евдокимович
Место рожденияРоссия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Дата рождения1835
Дата смертиОколо 1873
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Рождение
1835
Россия, Село Малые Копены (Архангельское), Аткарской волости, Аткарского уезда, Саратовской губернии
Упоминание
1853
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В 18 лет живет с родителями и братьями Сафоном 22 лет, Андреем 15 лет и Даниилом 13 лет в Ново-Саратовке куда переехали в 1845 году
Рождение ребёнка
1859
Сын: Bolderoff Болдырев Фома Ларионович
Мать ребёнка: Болдырева Марина
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Авдотья Ларионовна
Мать ребёнка: Болдырева Марина
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1860
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
Жив здоров и живет с семьей и отцом и матерью.
Рождение ребёнка
01.01.1872
Дочь: Alice-Pearl Larinov
Мать ребёнка: Болдырева Марина
Россия
Рождение ребёнка
1872
Сын: Bolderoff Болдырев Федот Ларионович
Мать ребёнка: Болдырева Марина
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.
Упоминание
1873
Селение Ново-Саратовка,Елисаветпольскойг убернии, ныне Азербайджан.
В камеральной описи 1873 году уже не упоминается, видимо в 1973 году уже был мертв, его дети Фом 14 лет и Федот 1 год жили с дедом.
Смерть
Около 1873
Селение Ново-Саратовка, Елизаветпольской губернии. Росии.Ныне Азербайджан.