Балашов Петр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балашов Петр Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1921 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1942

Дочь: Балашова Галина Петровна

Мать ребёнка: Балашова Агриппина Георгиевна

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Балашова Агриппина Георгиевна

Смерть
Неизвестно
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