Балашов Петр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1942
Дочь: Балашова Галина Петровна
Мать ребёнка: Балашова Агриппина Георгиевна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно