Крылов Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.08.1944
Дата смерти02.04.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1944
Место жительства
С 1968 по 2002
Работа или профессия
До 1968
РЖД
Бракосочетание
28.11.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.03.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.04.2002
Похороны
Неизвестно
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область