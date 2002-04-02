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Крылов Александр Михайлович

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Место рождения

Шушково, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.08.1944

Дата смерти

02.04.2002

Пол

Мужской

Отец

1921 г.р.

Мать

Между 1921 и 1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1944

Отец: Крылов Михаил Николаевич

Мать: Крылова Серафима Григорьевна

Шушково, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Место жительства
С 1968 по 2002
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
До 1968
Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
РЖД
Бракосочетание
28.11.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Александров, Александровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
20.03.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.05.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.04.2002
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
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