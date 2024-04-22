Почейина (Тюменцева) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Почейина (Тюменцева) Анастасия Александровна

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Место рождения

Могильно-Посельское, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

23.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1992

Отец: Тюменцев Александр Николаевич

Мать: Тюменцева Наталья

Могильно-Посельское, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
2012

Дочь: Почейкина Яна Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
2021

Сын: Почейкин Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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