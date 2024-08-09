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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иларион Григорьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Праскева Григорьева
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платон Григорьев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Стефанида Настасья Григорьева
Мать ребёнка: ?