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?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Праскева Григорьева

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платон Григорьев

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иларион Григорьев

Отец ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Стефанида Настасья Григорьева

Отец ребёнка: ?

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