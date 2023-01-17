Григорий Вонифантич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти20.08.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Елифер Никитич
Мать: ?
Рождение ребёнка
1838
Сын: Устин Григорьевич
Мать ребёнка: Марфа
Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья
Смерть
20.08.1882