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Григорий Вонифантич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

20.08.1882

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Елифер Никитич

Мать: ?

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фисна

Мать ребёнка: Марфа

Рождение ребёнка
1838

Сын: Устин Григорьевич

Мать ребёнка: Марфа

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья

Смерть
20.08.1882
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