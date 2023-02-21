Марфа Минеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Вонифантиев
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Фисна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Вонифантиев
Рождение ребёнка
1838
Сын: Устин Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Вонифантиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Вонифантиев
Смерть
Неизвестно