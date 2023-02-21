Марфа Минеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Минеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Вонифантиев

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Фисна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Вонифантиев

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Устин Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Вонифантиев

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Вонифантиев

Смерть
Неизвестно
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