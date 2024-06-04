Параскева Дмитриева (Абрамова)
Место рождениядер. Куртамак, Больше-Малышевская волость, Бузулукский уезд, Самарская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1837
Дата смертиПосле 1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
13.11.1857
Муж: Николай Григорьев
Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1860
Дочь: Евдокия Николаева
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
26.07.1861
Дочь: Мария Николаева
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
05.11.1864
Дочь: Анастасия Николаева
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
Около 1867
Дочь: Ирина Николаева
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Рождение ребёнка
08.01.1870
Дочь: Анисья Николаева
Отец ребёнка: Николай Григорьев
Смерть
После 1869