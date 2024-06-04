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Параскева Дмитриева (Абрамова)

Место рождения

дер. Куртамак, Больше-Малышевская волость, Бузулукский уезд, Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1837

Дата смерти

После 1869

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.11.1857

Муж: Николай Григорьев

Алексеевка, Кинель, Самарская область
Рождение ребёнка
11.03.1860

Дочь: Евдокия Николаева

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
26.07.1861

Дочь: Мария Николаева

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1864

Дочь: Анастасия Николаева

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1867

Дочь: Ирина Николаева

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.01.1870

Дочь: Анисья Николаева

Отец ребёнка: Николай Григорьев

Белозерки, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1869

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