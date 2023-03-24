Wasko (Wasko) Maria
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти25.09.1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Immonen Matti Matinpoika
Рождение ребёнка
30.11.1825
Отец ребёнка: Immonen Matti Matinpoika
Рождение ребёнка
29.08.1828
Дочь: Immonen (Immonen) Liisa Matintytär
Отец ребёнка: Immonen Matti Matinpoika
Рождение ребёнка
29.10.1834
Сын: Immonen Heikki Matinpoika
Отец ребёнка: Immonen Matti Matinpoika
Смерть
25.09.1859