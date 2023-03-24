Wasko (Wasko) Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wasko (Wasko) Maria

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

25.09.1859

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Сын: Immonen Matti Matinpoika

Отец ребёнка: Immonen Matti Matinpoika

Рождение ребёнка
30.11.1825

Сын: Immonen Antti Matinpoika

Отец ребёнка: Immonen Matti Matinpoika

Рождение ребёнка
29.08.1828

Дочь: Immonen (Immonen) Liisa Matintytär

Отец ребёнка: Immonen Matti Matinpoika

Рождение ребёнка
29.10.1834

Сын: Immonen Heikki Matinpoika

Отец ребёнка: Immonen Matti Matinpoika

Смерть
25.09.1859

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