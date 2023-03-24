Immonen Matti Matinpoika
Место рожденияNatselkä, ОПРЕДЕЛИТЬ
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Natselkä, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Wasko Maria
Рождение ребёнка
30.11.1825
Мать ребёнка: Wasko Maria
Рождение ребёнка
29.08.1828
Дочь: Immonen Liisa Matintytär
Мать ребёнка: Wasko Maria
Рождение ребёнка
29.10.1834
Сын: Immonen Heikki Matinpoika
Мать ребёнка: Wasko Maria