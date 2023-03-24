Immonen Matti Matinpoika — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Immonen Matti Matinpoika

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Место рождения

Natselkä, ОПРЕДЕЛИТЬ

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Natselkä, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
1817

Сын: Immonen Matti Matinpoika

Мать ребёнка: Wasko Maria

Рождение ребёнка
30.11.1825

Сын: Immonen Antti Matinpoika

Мать ребёнка: Wasko Maria

Рождение ребёнка
29.08.1828

Дочь: Immonen Liisa Matintytär

Мать ребёнка: Wasko Maria

Рождение ребёнка
29.10.1834

Сын: Immonen Heikki Matinpoika

Мать ребёнка: Wasko Maria

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