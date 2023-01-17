Пономарева (Макарова) Анна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономарева (Макарова) Анна Константиновна

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

15.10.1893

Дата смерти

11.02.1980

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1894 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1893

Отец: Макаров Константин

Мать: не указана

Пермь, Пермский, Пермский край
Бракосочетание
1918

Муж: Пономарев Гавриил Павлович

Рождение ребёнка
15.07.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарев Гавриил Павлович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пономарев Гавриил Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
акушерка
Смерть
11.02.1980
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
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