Пономарева (Макарова) Анна Константиновна
Место рождения
Дата рождения15.10.1893
Дата смерти11.02.1980
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1893
Отец: Макаров Константин
Мать: не указана
Бракосочетание
1918
Рождение ребёнка
15.07.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарев Гавриил Павлович
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.06.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пономарев Гавриил Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
акушерка
Смерть
11.02.1980
Туапсе, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край