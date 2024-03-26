Колесова Татьяна Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1762
Сын: Колесов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Колесова Пампея Фёдоровна
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Колесова Авдотья Фёдоровна
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Колесов Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Колесова Алёна Фёдоровна
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Колесова Катерина Фёдоровна
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Колесова Елена Фёдоровна
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Колесова Мавра Фёдоровна
Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич
Смерть
Неизвестно