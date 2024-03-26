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Колесова Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Колесов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
1763

Сын: Колесов Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Колесова Пампея Фёдоровна

Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Колесова Авдотья Фёдоровна

Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Колесов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
1776

Сын: Колесов Степан Фёдорович

Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Колесова Алёна Фёдоровна

Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Колесова Катерина Фёдоровна

Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
1785

Сын: Колесов Андрей Фёдорович

Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Колесова Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Колесова Мавра Фёдоровна

Отец ребёнка: Колесов Фёдор Андреевич

Смерть
Неизвестно

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