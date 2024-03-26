Колесов Фёдор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Отец: Колесов Андрей Иванович
Мать: Колесова Арина Антоновна
Сын: Колесов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна
Дочь: Колесова Пампея Фёдоровна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна
Дочь: Колесова Авдотья Фёдоровна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна
Сын: Колесов Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна
Дочь: Колесова Алёна Фёдоровна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна
Дочь: Колесова Катерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна
Дочь: Колесова Елена Фёдоровна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна
Дочь: Колесова Мавра Фёдоровна
Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна