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Колесов Фёдор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: Колесов Андрей Иванович

Мать: Колесова Арина Антоновна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Колесов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Колесов Фёдор Фёдорович

Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Колесова Пампея Фёдоровна

Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Колесова Авдотья Фёдоровна

Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Колесов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Колесов Степан Фёдорович

Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна

Гаева, Исетский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Колесова Алёна Фёдоровна

Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Колесова Катерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Колесов Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Колесова Елена Фёдоровна

Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Колесова Мавра Фёдоровна

Мать ребёнка: Колесова Татьяна Тимофеевна

Смерть
Неизвестно

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