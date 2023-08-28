Рублева (Чуркина) Акилина Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРублева (Чуркина) Акилина Александрова

Рублева (Чуркина) Акилина Александрова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чуркин Александр

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублев Климент Григорьев

Рождение ребёнка
22.08.1911

Сын: Рублев Иван Климентьевич

Отец ребёнка: Рублев Климент Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
17.08.1913

Дочь: (Рублева) Пелагея Климентова

Отец ребёнка: Рублев Климент Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.07.1917

Сын: Рублев (Rublev) Иван Климентьевич (Ivan Klimentyevich)

Отец ребёнка: Рублев Климент Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рублев Климент Григорьев

Рублевка, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.