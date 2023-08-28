Рублев Климент Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рублев Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.08.1911
Мать ребёнка: Рублева (Чуркина) Акилина Александрова
Рождение ребёнка
17.08.1913
Дочь: (Рублева) Пелагея Климентова
Мать ребёнка: Рублева (Чуркина) Акилина Александрова
Рождение ребёнка
20.07.1917
Сын: Рублев (Rublev) Иван Климентьевич (Ivan Klimentyevich)
Мать ребёнка: Рублева (Чуркина) Акилина Александрова
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рублева (Чуркина) Акилина Александрова
Смерть
Неизвестно