Соловьева-Мельчина Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева-Мельчина Надежда Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1958

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1958

Отец: Соловьев Петр Максимович

Мать: Соловьева -Гордеева Ираида Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельчин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Мельчин Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельчина Нелли Владимировна

Отец ребёнка: Мельчин Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельчин Владимир

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