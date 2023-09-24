Соловьева-Мельчина Надежда Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.10.1958
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1958
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мельчин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Мельчин Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельчина Нелли Владимировна
Отец ребёнка: Мельчин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мельчин Владимир