Мельчин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельчин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельчин Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Соловьева-Мельчина Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельчина Нелли Владимировна

Мать ребёнка: Соловьева-Мельчина Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева-Мельчина Надежда Петровна

Смерть
Неизвестно

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