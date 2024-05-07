Полухина Маргарита Витальевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.09.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Полухин Алексей Анатольевич
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.2017
Отец ребёнка: Полухин Алексей Анатольевич