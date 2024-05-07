Полухин Алексей Анатольевич 13.04.? — найти родственников по фамилии на Familio
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Полухин Алексей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
2017 г.р.

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Полухина Маргарита Витальевна

Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.08.2017

Сын: Полухин Мирон Алексеевич

Мать ребёнка: Полухина Маргарита Витальевна

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