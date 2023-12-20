Кубов Степан Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.02.1951
Мать ребёнка: Кубова Ретивых Мария Гавриловна
Рождение ребёнка
28.01.1961
Сын: Кубов Владимир Степанович
Мать ребёнка: Кубова Ретивых Мария Гавриловна
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
1969