Кубов Степан Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубов Степан Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.02.1951

Сын: Кубов Евгений Степанович

Мать ребёнка: Кубова Ретивых Мария Гавриловна

Рождение ребёнка
28.01.1961

Сын: Кубов Владимир Степанович

Мать ребёнка: Кубова Ретивых Мария Гавриловна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
1969

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