Кубова Ретивых Мария Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.06.1949
Сын: Кубов Александр Степанович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
05.02.1951
Отец ребёнка: Кубов Степан Никифорович
Рождение ребёнка
28.01.1961
Сын: Кубов Владимир Степанович
Отец ребёнка: Кубов Степан Никифорович
Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
1968