Кубова Ретивых Мария Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кубова Ретивых Мария Гавриловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.06.1949

Сын: Кубов Александр Степанович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
05.02.1951

Сын: Кубов Евгений Степанович

Отец ребёнка: Кубов Степан Никифорович

Рождение ребёнка
28.01.1961

Сын: Кубов Владимир Степанович

Отец ребёнка: Кубов Степан Никифорович

Воркута, Воркута, Республика Коми
Смерть
1968

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