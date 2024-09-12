Аксинья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Фёдоровна

Место рождения

Русское Макулово

Дата рождения

Вычислено 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1723 г.р.

Дети

Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1751 г.р.
Вычислено 1754 г.р.
Вычислено 1759 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724

Отец: Фёдор

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Потапович

Рождение ребёнка
Вычислено 1743

Дочь: Авдотья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Потапович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Потапович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Кирилл Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Потапович

Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Фёдор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Потапович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Потапович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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