Аксинья Фёдоровна
Место рожденияРусское Макулово
Дата рожденияВычислено 1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1724
Отец: Фёдор
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Потапович
Рождение ребёнка
Вычислено 1743
Дочь: Авдотья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Потапович
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Сын: Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Потапович
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Сын: Кирилл Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Потапович
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Сын: Фёдор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Потапович
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Потапович
Смерть
Неизвестно