Алексей Потапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Потапович

Место рождения

Каймары

Дата рождения

Вычислено 1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1688 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1724 г.р.

Дети

Вычислено 1743 г.р.
Вычислено 1745 г.р.
Вычислено 1751 г.р.
Вычислено 1754 г.р.
Вычислено 1759 г.р.

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723

Отец: Потап Константинович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1743

Дочь: Авдотья Алексеевна

Мать ребёнка: Аксинья Фёдоровна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Аксинья Фёдоровна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1751

Сын: Кирилл Алексеевич

Мать ребёнка: Аксинья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Вычислено 1754

Сын: Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Аксинья Фёдоровна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1759

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Аксинья Фёдоровна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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