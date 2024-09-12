Алексей Потапович
Место рожденияКаймары
Дата рожденияВычислено 1723
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1723
Отец: Потап Константинович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1743
Дочь: Авдотья Алексеевна
Мать ребёнка: Аксинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Сын: Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Аксинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1751
Сын: Кирилл Алексеевич
Мать ребёнка: Аксинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1754
Сын: Фёдор Алексеевич
Мать ребёнка: Аксинья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Вычислено 1759
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Аксинья Фёдоровна
Смерть
Неизвестно