Петряшева Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петряшева Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1780 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об в 1816 году было 33 года
Место жительства
1816 ст.
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петряшев Андрей Прокопьев

Смерть
Неизвестно
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