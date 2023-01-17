Петряшева Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об в 1816 году было 33 года
Место жительства
1816 ст.
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно