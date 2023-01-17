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Петряшев Андрей Прокопьев

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Место рождения

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Петряшев Прокопий Мартынов

Мать: не указана

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об . В 1816 году было 36 лет
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.

Дочь: Пелагея Андреева

Мать ребёнка: не указана

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.

Сын: Петряшев Алексей Андреев

Мать ребёнка: не указана

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846 л. 1 об. в 1816 году 9 лет
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.

Сын: Петряшев Василий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об в 1816 году 7 лет
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Сын: Петряшев Антоний Андреев

Мать ребёнка: не указана

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об . В 1816 году было 6 лет
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Дочь: Василиса Андреева

Мать ребёнка: не указана

Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об. В 1816 году было 3 года
Место жительства
1816
Клюкино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об .
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петряшева Евдокия

Смерть
Неизвестно
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