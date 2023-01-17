Петряшев Андрей Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780
Отец: Петряшев Прокопий Мартынов
Мать: не указана
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об . В 1816 году было 36 лет
Рождение ребёнка
Около 1805 ст.
Дочь: Пелагея Андреева
Мать ребёнка: не указана
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об
Рождение ребёнка
Около 1807 ст.
Мать ребёнка: не указана
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846 л. 1 об. в 1816 году 9 лет
Рождение ребёнка
Около 1809 ст.
Мать ребёнка: не указана
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об в 1816 году 7 лет
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Мать ребёнка: не указана
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об . В 1816 году было 6 лет
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Дочь: Василиса Андреева
Мать ребёнка: не указана
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об. В 1816 году было 3 года
Место жительства
1816
ГАВО фонд 388 опись 1 дело 8846, л. 1 об .
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петряшева Евдокия
Смерть
Неизвестно