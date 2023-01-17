Яровиков Сергей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яровиков Сергей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Чемеркина Фаина Анатольевна

Мать ребёнка: Яровикова Евгения Александровна

Тимофеево, Советский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яровикова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яровикова Евгения Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яровикова Евгения Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яровикова Евгения Александровна

Смерть
Неизвестно
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