Максим Гордеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиМежду 1795 и 1811
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Прокофий Максимов
Мать ребёнка: Дарья Родионова
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Родионова
Это второй брак Максима Гордеева
Смерть
Между 1795 и 1811