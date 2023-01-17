Максим Гордеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Максим Гордеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

Между 1795 и 1811

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Прокофий Максимов

Мать ребёнка: Дарья Родионова

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Родионова

Это второй брак Максима Гордеева
Смерть
Между 1795 и 1811
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