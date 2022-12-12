Дарья Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Родионова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

До 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Прокофий Максимов

Отец ребёнка: Максим Гордеев

Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Максим Гордеев

Это второй брак Максима Гордеева
Смерть
До 1816
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