Дарья Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1741
Дата смертиДо 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Прокофий Максимов
Отец ребёнка: Максим Гордеев
Шаховское, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Максим Гордеев
Это второй брак Максима Гордеева
Смерть
До 1816