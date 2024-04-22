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Петриченко Иван Иосифович

Место рождения

Вербовка, Чернігівська область

Дата рождения

?.03.1907

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1907

Отец: Петриченко Иосиф Иосифович

Мать: Федотова Мария

Вербовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
?.03.1930

Сын: Петриченко Владимир Иванович

Мать ребёнка: не указана

Цветковка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Петриченко Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Цветковка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Рождение ребёнка
1935

Сын: Петриченко Михаил Иванович

Мать ребёнка: не указана

Вербовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1938

Дочь: Петриченко Раиса Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Цветковка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петриченко Мария Никифоровна

Смерть
1943
Цветковка, Чугуевский муниципальный район, Приморский край
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