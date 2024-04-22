Петриченко Иван Иосифович
Место рождения
Дата рождения?.03.1907
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.03.1907
Отец: Петриченко Иосиф Иосифович
Мать: Федотова Мария
Рождение ребёнка
?.03.1930
Сын: Петриченко Владимир Иванович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Петриченко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1935
Сын: Петриченко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Петриченко Раиса Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943