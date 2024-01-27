Filatoff Hazel
Место рожденияRussia
Дата рождения?.10.1891
Дата смерти?.02.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.11.1911
Дочь: Chernabaeff Pearl
Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич
Los Angeles, Los Angeles County
Рождение ребёнка
25.02.1917
Дочь: Valkoff Sarah Andreivna
Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич
Рождение ребёнка
20.09.1919
Дочь: Wren (1939-1971) Kotoff Rachel
Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич
Mexico
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Filatoff Sergei
Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1923
Сын: Filatoff Andrew
Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1925
Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич
Bazarchoev, Russia
Рождение ребёнка
Около 1927
Дочь: Anna Andrew
Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Esther Andrew
Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич
Рождение ребёнка
Около 1930
Дочь: Mary Andrew
Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич
Смерть
?.02.1956