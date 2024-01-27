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Filatoff Hazel

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Место рождения

Russia

Дата рождения

?.10.1891

Дата смерти

?.02.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
1917 г.р.
1919 г.р.
Около 1921 г.р.
Около 1923 г.р.
Около 1925 г.р.

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Russia
Рождение ребёнка
01.11.1911

Дочь: Chernabaeff Pearl

Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич

Los Angeles, Los Angeles County
Рождение ребёнка
25.02.1917

Дочь: Valkoff Sarah Andreivna

Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич

Рождение ребёнка
20.09.1919

Дочь: Wren (1939-1971) Kotoff Rachel

Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич

Mexico
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Filatoff Sergei

Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1923

Сын: Filatoff Andrew

Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Filatoff David Andrew

Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич

Bazarchoev, Russia
Рождение ребёнка
Около 1927

Дочь: Anna Andrew

Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Esther Andrew

Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич

Рождение ребёнка
Около 1930

Дочь: Mary Andrew

Отец ребёнка: Filatoff Филатов Andrew Сергеевич

Смерть
?.02.1956
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