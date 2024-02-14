Гайнетдинов Борханетдин
Место рожденияВерхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Абдул Мазитов Гайнетдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурганов Фиркат
Мать ребёнка: Махруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурганов Талгат
Мать ребёнка: Махруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурганов Жавдат
Мать ребёнка: Махруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурганов Исламетдин
Мать ребёнка: Махруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурганова) Разыя
Мать ребёнка: Махруся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурганов Согда
Мать ребёнка: Махруся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Махруся
Смерть
Неизвестно