Гайнетдинов Борханетдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнетдинов Борханетдин

Место рождения

Верхние Лащи,Янтугановская волость Буинского уезда Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Абдул Мазитов Гайнетдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Фиркат

Мать ребёнка: Махруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Талгат

Мать ребёнка: Махруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Жавдат

Мать ребёнка: Махруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Исламетдин

Мать ребёнка: Махруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурганова) Разыя

Мать ребёнка: Махруся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Согда

Мать ребёнка: Махруся

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Махруся

Смерть
Неизвестно

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