Махруся
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурганов Фиркат
Отец ребёнка: Гайнетдинов Борханетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурганов Талгат
Отец ребёнка: Гайнетдинов Борханетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурганов Жавдат
Отец ребёнка: Гайнетдинов Борханетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурганов Исламетдин
Отец ребёнка: Гайнетдинов Борханетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурганова) Разыя
Отец ребёнка: Гайнетдинов Борханетдин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бурганов Согда
Отец ребёнка: Гайнетдинов Борханетдин
Бракосочетание
Неизвестно