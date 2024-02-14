Махруся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махруся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Фиркат

Отец ребёнка: Гайнетдинов Борханетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Талгат

Отец ребёнка: Гайнетдинов Борханетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Жавдат

Отец ребёнка: Гайнетдинов Борханетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Исламетдин

Отец ребёнка: Гайнетдинов Борханетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурганова) Разыя

Отец ребёнка: Гайнетдинов Борханетдин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бурганов Согда

Отец ребёнка: Гайнетдинов Борханетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гайнетдинов Борханетдин

Смерть
Неизвестно

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