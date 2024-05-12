Шалудько Василий Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиПосле 1742
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: Шалудько Степан
Мать: Шалудько Анна Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1732
Сын: Шалудько Иоаким Васильевич
Мать ребёнка: Шалудько Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
1735
Сын: Шалудько Даниил Васильевич
Мать ребёнка: Шалудько Варвара Фёдоровна
Рождение ребёнка
1736
Дочь: Шалудько Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Шалудько Варвара Фёдоровна
Смерть
После 1742