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Шалудько Василий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

После 1742

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: Шалудько Степан

Мать: Шалудько Анна Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалудько Варвара Фёдоровна

Рождение ребёнка
1732

Сын: Шалудько Иоаким Васильевич

Мать ребёнка: Шалудько Варвара Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1735

Сын: Шалудько Даниил Васильевич

Мать ребёнка: Шалудько Варвара Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1736

Дочь: Шалудько Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Шалудько Варвара Фёдоровна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1742
Покровское, Чернігівська область

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