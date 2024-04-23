Шалудько Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалудько Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1646

Дата смерти

После 1742

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646

Отец: Шалудько N

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шалудько Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1696

Сын: Шалудько Иван Степанович

Мать ребёнка: Шалудько Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1697

Сын: Шалудько Василий Степанович

Мать ребёнка: Шалудько Анна Кирилловна

Рождение ребёнка
1718

Сын: Шалудько Лукьян Степанович

Мать ребёнка: Шалудько Анна Кирилловна

Покровское, Чернігівська область
Смерть
После 1742
Покровское, Чернігівська область

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