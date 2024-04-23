Шалудько Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1646
Дата смертиПосле 1742
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1646
Отец: Шалудько N
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шалудько Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1696
Мать ребёнка: Шалудько Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1697
Сын: Шалудько Василий Степанович
Мать ребёнка: Шалудько Анна Кирилловна
Рождение ребёнка
1718
Сын: Шалудько Лукьян Степанович
Мать ребёнка: Шалудько Анна Кирилловна
Смерть
После 1742