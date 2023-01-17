Архипов Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипов Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.01.1917

Жена: Архипова Мария Савельевна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Мария Савельевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Архипова Мария Савельевна

Смерть
Неизвестно
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