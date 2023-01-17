Архипов Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.01.1917
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Мария Савельевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Архипова Мария Савельевна
Смерть
Неизвестно