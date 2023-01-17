Архипова (Крюкова) Мария Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова (Крюкова) Мария Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

1871 г.р.

Муж

1895 г.р.

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Крюков Савелий Семёнович

Мать: Крюкова Марья Козьмина

Бракосочетание
01.01.1917

Муж: Архипов Николай Иванович

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Архипов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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