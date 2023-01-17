Архипова (Крюкова) Мария Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Крюков Савелий Семёнович
Мать: Крюкова Марья Козьмина
Бракосочетание
01.01.1917
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Архипов Николай Иванович
Смерть
Неизвестно