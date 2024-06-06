Бабаурин Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиДо 1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Бабаурин Иван Александрович
Мать: не указана
Бракосочетание
18.04.1877 ст.
Бракосочетание
Около 1880
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1881
Сын: Бабаурин Константин Николаевич
Мать ребёнка: Бабаурина Александра Александровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Бабаурина Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Бабаурина Александра Александровна
Рождение ребёнка
1885
Сын: Бабаурин Александр Николаевич
Мать ребёнка: Бабаурина Александра Александровна
Смерть
До 1916