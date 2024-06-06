Бабаурин Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабаурин Николай Иванович

Бабаурин Николай Иванович

Место рождения

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

До 1916

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Бабаурин Иван Александрович

Мать: не указана

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.04.1877 ст.

Жена: Бабаурина (Бараева) Елена Евгеньевна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1880

Жена: Бабаурина Александра Александровна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Жених - вторым браком.
Рождение ребёнка
1881

Сын: Бабаурин Константин Николаевич

Мать ребёнка: Бабаурина Александра Александровна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Бабаурина Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Бабаурина Александра Александровна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Бабаурин Александр Николаевич

Мать ребёнка: Бабаурина Александра Александровна

Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1916
Кощеево, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.